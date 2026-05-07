07 мая 2026 в 16:01

Один медовый корж и крем из баночки сметаны: рулет «Медовик» — простейший рецепт, а вкусно до чертиков

Фото: D-NEWS.ru
Рулет «Медовик» — это десерт, который готовится проще, чем кажется, а по вкусу не сравнится с покупной выпечкой. Один медовый корж на жидком тесте, нежный сметанный крем — и безумно вкусный рулет готов.

Для теста возьмите: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 250 г муки. Для крема: 500 г сметаны (25–30%), 100 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте мед, масло и соду. Прогревайте на водяной бане, помешивая, 5–7 минут до растворения сахара и увеличения массы. Снимите с огня, всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до готовности. Горячий корж сверните рулетом с пергаментом, остудите.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Разверните корж, снимите пергамент, смажьте кремом и сверните заново. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Проверено редакцией
