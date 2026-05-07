Быстрый куриный рулет вместо колбасы: скрутили в конфету и отправили в духовку

Этот рулет у меня давно вытеснил покупную колбасу. Готовится из обычного куриного филе, но получается намного вкуснее и сочнее, чем многие магазинные варианты. Отлично подходит для бутербродов, перекусов и даже праздничной нарезки. А главное — никаких лишних добавок и непонятного состава.

Чтобы рулет не был сухим, добавляю сладкий болгарский перец. Во время запекания он отдаёт сок, делает мясо ароматнее и добавляет лёгкую сладость. Вместе с чесноком, паприкой и травами получается очень удачное сочетание.

Ингредиенты: куриное филе — 1 кг, сладкий перец — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, паприка — 1 ч. л., базилик — щепотка, орегано — щепотка, горчица — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Перец нарезаю маленькими кубиками. Чеснок растираю с горчицей и специями, добавляю масло. Куриное филе слегка отбиваю, чтобы кусочки лучше держались вместе, затем хорошо перемешиваю с маринадом и сладким перцем.

На бумагу для выпечки лью чуть масла, выкладываю подготовленное мясо друг на друга, плотно сворачиваю рулетом и закрепляю края. В форму наливаю немного воды и отправляю всё в духовку примерно на час.

После охлаждения рулет отлично режется тонкими ломтиками.

