Шахматист обдумывал ход 67 минут, но все равно проиграл

04 апреля 2026 в 19:09

Шахматист Накамура думал над ходом 67 минут и проиграл на Турнире претендентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский гроссмейстер Хикару Накамура потратил 67 минут на один ход на Турнире претендентов. Его пауза стала одним из самых длительных раздумий в истории профессиональных шахмат. В итоге он допустил ошибку и уступил узбекскому шахматисту Джавохиру Синдарову, на победу которого давали высокий коэффициент. Трансляция матча велась на YouTube-канале FIDE chess.

После поражения Накамура вышел в прямой эфир и заявил, что во всем виноваты его помощники. Это уже четвертая победа Синдарова на турнире. После пяти туров он набрал 4,5 очка из пяти возможных и продолжает удерживать единоличное лидерство. Кроме того, он стал первым шахматистом в истории, которому удалось так успешно начать выступление на Турнирах претендентов.

Ранее между 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном и 18-летней Алуа Нурман из Казахстана на турнире Grenke Chess Festival в Германии произошла приятельская размолвка. Как сама Нурман рассказала в соцсети, спортсмены сделали общий снимок, после чего Карлсен пожаловался на нее судьям и попросил забрать у девушки телефон.

