«Магнус остается Магнусом»: Карлсен пожаловался на селфи с шахматисткой

Между 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном и 18-летней Алуа Нурман из Казахстана на турнире Grenke Chess Festival в Германии произошла приятельская размолвка. Как сама Нурман рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), спортсмены сделали общий снимок, после чего Карлсен пожаловался на нее судьям и попросил забрать у девушки телефон.

Перед началом партии шахматистка попросила Карлсена сделать совместное селфи. Тот согласился, они сфотографировались, но затем норвежец ушел жаловаться. Нурман отнеслась к этому с юмором и засняла беседу товарища с судьями на видео, также опубликовав ее в соцсетях с подписью «Магнус остается Магнусом». Селфи она также выложила, поблагодарив поклонников за поддержку и назвав игру «по-настоящему увлекательной».

Ранее Магнус Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе, видео инцидента опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE). В седьмом туре 16-й чемпион мира по классическим шахматам уступил Артемьеву, который с 6,5 балла вышел в единоличные лидеры турнира. На счету Карлсена после этого тура осталось пять очков.