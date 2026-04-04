Весенние жареные рулетики из лаваша. Начинка с ветчиной и сыром — хрустящие снаружи и сочные внутри

Если хочется чего-то простого, но очень вкусного, этот рецепт выручает всегда. Хрустящий лаваш, тянущийся сыр и ароматная начинка — такие рулетики исчезают со стола за минуты. А если добавить больше свежей зелени, блюдо становится легче и свежее по вкусу.

Ингредиенты

Лаваш — 2 шт., ветчина — 250–300 г, сыр — 180–200 г, яйцо, сметана — 150 г, чеснок — по вкусу, петрушка, укроп, зеленый лук — пучок, сливочное масло — для жарки.

Приготовление

Лаваш нарежьте на полоски шириной 5–8 см. Сыр нарежьте тонкими брусочками или натрите, ветчину — небольшими кусочками. Зелень мелко порубите и смешайте со сметаной и чесноком — чем ее больше, тем вкус получится ярче и свежее.

На край каждой полоски лаваша выложите ветчину, сыр и немного зелени с соусом, затем сверните плотным рулетиком. Яйцо взбейте вилкой, добавьте оставшуюся зелень — получится ароматная заливка. Обмакните рулетики в яйцо и обжаривайте на сливочном масле до румяной корочки со всех сторон.

Полезный совет

Чтобы рулетики получились особенно хрустящими, жарьте их на среднем огне и не накрывайте крышкой — тогда лаваш не размокнет, а сохранит красивую золотистую корочку.