Юрист ответил, куда надо обращаться семье впавшей в кому в Египте россиянки Юрист Русяев: семье впавшей в кому россиянки надо написать в посольство в Египте

Родственникам россиянки, впавшей в кому в Египте, нужно связаться с посольством или консульством РФ в стране, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Он также отметил, что по статье 14 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (в редакции, действующей с 28.12.2015), оплата медицинской помощи и эвакуации с территории иностранного государства ложится на плечи страховой компании, если есть полис выездного страхования, либо на самого гражданина или заинтересованных лиц.

Закон исходит из того, что человек, выезжая за рубеж, должен был позаботиться о страховке, а если ее нет или лимит исчерпан, расходы придется нести самостоятельно. Но это не означает, что государство полностью устраняется от помощи. Если страховка не покрывает эвакуацию или денег на нее нет, семье нужно обращаться в посольство или консульство России в стране пребывания. Дипломатическое представительство может задействовать механизм, предусмотренный Постановлением Правительства от 31.05.2010 № 370, которое регулирует помощь гражданам, оказавшимся за границей без средств к существованию. Консульство может содействовать в организации возвращения, если ситуация действительно критическая, ― объяснил Русяев.

Юрист добавил, что параллельно в процесс включается Минздрав России. На сайте ведомства указано, что для рассмотрения вопроса о медэвакуации нужно направить копии паспорта, полиса ОМС, договора страхования, если он был, и всю имеющуюся медицинскую документацию, пояснил он.

Центр медицины катастроф занимается координацией таких эвакуаций, однако решение принимается не моментально. В законе нет четких сроков, к которым Минздрав обязан обеспечить вывоз пациента. Если семья направляет официальное обращение, действует общий порядок рассмотрения обращений граждан по 59-ФЗ: ответ должны дать в течение 30 дней, а в исключительных случаях срок могут продлить еще на месяц. Понятно, что при реанимации ждать два месяца невозможно, поэтому на практике используют оперативные каналы через консульство и профильные службы, ― отметил Русяев.

Ранее сын пострадавшей Руслан Гардиханов сообщил, что его мать, жительница Татарстана 51-летняя Ольга Гардиханова, впала в кому после прилета в Египет в результате обширного инсульта. По его словам, частные компании запросили за медицинскую эвакуацию 13,5 млн рублей.