30 апреля 2026 в 12:30

Капусту и яйца — на сковороду без лишних мисок: запеканка за 10 минут, хрустящая снаружи и нежная внутри

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, легкого ужина или даже детского перекуса. Никаких лишних тарелок, никакой возни — все замешивается прямо в одном месте и сразу жарится. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям капуста и нежная, плотная яичная основа, которая скрепляет все воедино.

Блюдо выглядит как румяная лепешка, а на вкус напоминает не то драник, не то омлет с сюрпризом. Даже те, кто не любит капусту, просят добавки. Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты (можно пекинской), 2 яйца, 2 ст. л. муки или манки, соль, черный перец, специи по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой миске слегка посолите капусту и хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Добавьте яйца, муку (или манку), соль, перец и специи.

Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Выложите всю капустно-яичную массу на сковороду, разровняйте лопаткой в виде круглой лепешки толщиной около 1,5 см. Жарьте на среднем огне 5–7 минут под крышкой, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки или тарелки и жарьте еще 4–5 минут с другой стороны до полной готовности. Подавайте горячей со сметаной или йогуртом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане
Общество
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне ваш сад покроется сотнями маленьких солнышек. Яркое конфетти на клумбе
Общество
Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество
Молодая капуста на прилавке? Хватаю и бегу готовить эту запеканку — сытная вкуснота под сливочной шубой
Общество
Мария Левицкая
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

