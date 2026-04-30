Умер автор «Экономической летописи России»

Известный писатель и общественный деятель Николай Кротов умер на 72-м году жизни, сообщил президент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров, заявление опубликовано на сайте учреждения. Экономиста не стало 27 апреля 2026 года.

С глубоким прискорбием сообщаю, что 27 апреля 2026 года скоропостижно скончался Николай Иванович Кротов, — сказал Эскиндаров.

Кротов был признанным экспертом в истории отечественного банковского дела и генеральным директором АНО «Экономическая летопись». За свою карьеру он написал около 100 книг, став одним из ключевых хроникеров экономических преобразований в России. В последние месяцы жизни он работал над масштабной серией книг по экономической истории для массового читателя, но успел завершить лишь первый том.

Творческий путь Кротова начался после окончания Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. Он успешно сочетал работу на производстве и в НИИ с активной общественной деятельностью, став одним из создателей Российско-американского университета.

Ранее в Сарове умер математик Владимир Воеводин. Как сообщил научный руководитель НЦФМ академик Александр Сергеев, Воеводин был специалистом исключительного уровня в области высокопроизводительных вычислений.