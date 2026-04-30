Летчик Ряполов получил суровое наказание за жесткую посадку в Сочи

Суд приговорил летчика Ряполова к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи

Подольский городской суд Московской области вынес приговор бывшему пилоту авиакомпании Smartavia Олегу Ряполову по делу о жесткой посадке в Сочи в 2024 году, сообщает РЕН ТВ. Экс-командира признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем ущерб свыше 622 млн рублей.

Суд признал Ряполова виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций члена летного экипажа гражданского воздушного судна сроком на три года, — сообщили в пресс-службе суда.

В ходе следствия на имущество фигуранта был наложен арест, а сам он был уволен из авиакомпании вскоре после инцидента. Следствие установило, что в августе 2024 года самолет Boeing 737-800 при приземлении коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью. В тот момент на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Суд пришел к выводу, что Ряполов нарушил должностные инструкции, что привело к посадке с критической вертикальной перегрузкой и серьезным механическим повреждениям судна. Фигурант свою вину не признал и настаивал на версиях о технической неисправности.

Ранее сообщалось что самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. После оказания помощи женщине борт готовился к продолжению полета.