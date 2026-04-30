30 апреля 2026 в 13:54

Летчик Ряполов получил суровое наказание за жесткую посадку в Сочи

Суд приговорил летчика Ряполова к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи

Подольский городской суд Московской области вынес приговор бывшему пилоту авиакомпании Smartavia Олегу Ряполову по делу о жесткой посадке в Сочи в 2024 году, сообщает РЕН ТВ. Экс-командира признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем ущерб свыше 622 млн рублей.

Суд признал Ряполова виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций члена летного экипажа гражданского воздушного судна сроком на три года, — сообщили в пресс-службе суда.

В ходе следствия на имущество фигуранта был наложен арест, а сам он был уволен из авиакомпании вскоре после инцидента. Следствие установило, что в августе 2024 года самолет Boeing 737-800 при приземлении коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью. В тот момент на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Суд пришел к выводу, что Ряполов нарушил должностные инструкции, что привело к посадке с критической вертикальной перегрузкой и серьезным механическим повреждениям судна. Фигурант свою вину не признал и настаивал на версиях о технической неисправности.

Ранее сообщалось что самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. После оказания помощи женщине борт готовился к продолжению полета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проект «Нейрофест» получил грант Президентского фонда культурных инициатив
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

