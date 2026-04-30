Адвокат ответил, что грозит подросткам за передачу фотографий ВСУ

Адвокат Багатурия: передающим фотографии ВСУ подросткам грозит до 10 лет тюрьмы

Несовершеннолетним может грозить до 10 лет тюремного заключения за передачу секретных фотографий Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, конкретный срок наказания зависит от возраста нарушителей и тяжести совершенного деяния.

По общему правилу, каждый несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее 18-летия, несет уголовную ответственность за передачу секретных фотографий ВСУ, начиная с 14 лет. Если человеку, совершившему данное деяние, меньше этого возраста, его не привлекут, но поставят на спецучет. Если подростку больше 14 лет, но меньше 18 лет, ему не могут назначить более 10 лет лишения свободы. Соответственно, на практике за такие правонарушения назначают по совокупности приговоров около восьми-девяти лет тюремного заключения. Отбывать наказание правонарушители будут в воспитательных колониях до 19 лет. После этого их переведут в взрослую колонию общего режима, — сказал Багатурия.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала группу подростков-руферов, которые передавали секретную информацию украинским спецслужбам. Школьники за денежное вознаграждение делали панорамные снимки города с крыш высотных зданий. Противник использовал эти материалы для детальной подготовки атаки на уральский мегаполис.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
