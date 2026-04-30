Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма

Отдушка парфюма не может вызвать бесплодие и импотенцию, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал информацию, что в десятке премиальных брендов вроде Guerlain, Bvlgari и Zielinski & Rozen нашли фталаты, которые разрушают ДНК, накапливаясь в организме. По его словам, если бы вред от парфюмерии был очевидным и критичным для репродуктивной системы, человечество давно бы столкнулось с вымиранием.

Вспомнив развитие парфюмерии в истории человечества, а также глубокие корни этого средства, можно понять, что если бы вред был от отдушки был очевидным, то люди бы давно вымерли. Парфюмерия вошла в обиход нашей рутины, поэтому вред от нее можно сразу исключить. Вопрос состоит в том, сколько кожа пропускает таких веществ и как фталаты накапливаются. Кожа не может впитать в себя такое количество негативных веществ, чтобы вызвать бесплодие или импотенцию у человека. Проникновение отдушек не идет напрямую, как при внутреннем приеме через всасывание желудком, — сказал Кондрахин.

Ранее член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева заявила, что все заявления о якобы смертельной опасности парфюмов — это ахинея и очень старая опасная тема. Так она отреагировала на слухи о том, что духи медленно убивают организм человека, в том числе разрушая репродуктивную систему.