30 апреля 2026 в 12:54

В России опровергли слухи о смертельной опасности парфюмов

Член РПКА Дычева назвала ахинеей слухи о смертельной опасности парфюмов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Все заявления о якобы смертельной опасности парфюмов — это ахинея и очень старая опасная тема, заявила НСН член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева. Так она отреагировала на слухи о том, что духи медленно убивают организм человека, в том числе разрушая репродуктивную систему.

Я даже не хочу комментировать эту ахинею, это настолько странная, старая и детская тема. Не понимаю, какая цель у такого запугивания людей. Это неправда, это все ерунда. Даже не хочется тратить время на подобные якобы исследования. Эта «опасная» тема всплывает в интернете каждые полгода. Есть люди, которые просто любят кошмарить, вот они на эту тему любят говорить. В котлете может быть больше вредного, чем в духах, — высказалась Дычева.

Она отметила, что международные правила строго контролируют производство парфюмерной продукции. Эксперт уточнила, что содержание любых веществ в духах четко определено, чтобы не навредить покупателям.

Ранее семейный врач Анастасия Самойлова предупредила, что частое слезотечение может быть вызвано аллергией на новую косметику. Такая реакция также нередко возникает на пыльцу растений, домашнюю пыль или шерсть животных.

