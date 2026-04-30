Молодая капуста на прилавке? Хватаю и бегу готовить эту запеканку — сытная вкуснота под сливочной шубой

Молодая капуста с ее нежной текстурой и легкой сладостью — идеальная основа для сытной запеканки. В этом рецепте она гармонично сочетается с ароматным мясным рагу и покрывается нежнейшей сливочно-сырной корочкой, создавая по-настоящему комфортное и завершенное блюдо.

Что понадобится

500 г говяжьего фарша, 1 небольшой вилок молодой капусты (8–10 крупных листьев), 1 луковица, 1 морковь, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. хлебных крошек, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец. 200 мл сливок 20%, 1 яйцо, 100 г твердого сыра. Масло для смазывания формы.

Как я готовлю

Лук, морковь, помидоры и чеснок мелко режу. Обжариваю на масле до мягкости, добавляю фарш, жарю 8 минут, разминая комки. Снимаю с огня, добавляю хлебные крошки, солю, перчу.

Капустные листья бланширую в кипящей подсоленной воде 3 минуты, обсушиваю. Для соуса смешиваю сливки, яйцо и тертый сыр.

Форму смазываю маслом. Выкладываю слой капустных листьев (2 шт.), половину начинки. Снова 2 листа, оставшуюся начинку, завершаю листьями.

Заливаю соусом. Запекаю при 190°C 30 минут до золотистой корочки.