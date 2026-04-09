Союзники Трампа засомневались в его адекватности Spiegel: поведение Трампа усилило сомнения союзников Штатов в адекватности США

Поведение президента США Дональда Трампа вызвало сомнения союзников страны в адекватности американского правительства, передает издание Spiegel. В материале указывают на особое беспокойство в Европе и Персидском заливе.

Утром Трамп требовал от Ирана исполнения ультиматума, а уже вечером объявил о победе, фактически отступив от требований, подчеркнули в источнике. Автор материала иронично отметил, что критики называют такой подход Трампа методом TACO, когда президент «всегда пасует».

Ранее британские политологи выразили мнение, что «теория безумца» при президентстве Дональда Трампа обернулась против него. По их словам, война на Ближнем Востоке может привести к поражению на промежуточных выборах и ослабить влияние США в мире.

До этого Трамп заявил: США легко возобновят боевые действия против Ирана в случае отсутствия прогресса в перемирии. Вместе с этим он охарактеризовал согласованные условия с Тегераном как выгодные.

Кроме того, американский президент объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Решение было одобрено лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.