08 апреля 2026 в 18:00

Курица для лентяек «Праздничная сиеста» — ничего не обжариваю, заливаю маринадом и в духовку

Курица для лентяек «Праздничная сиеста» — блюдо, которое готовится само, а получается сочным, ароматным и очень красивым.

Беру куриные окорочка, овощи, соевый соус и белое вино — складываю все в форму, заливаю маринадом и отправляю в духовку. Через час на столе праздничный ужин с гарниром внутри, который не требует ни обжарки, ни лишней посуды. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто хочет накормить гостей вкусно, но без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: курица с хрустящей корочкой, нежная внутри, овощи пропитаны соусом, а оливки и пряности добавляют средиземноморский акцент.

Для приготовления вам понадобится: 4–6 куриных окорочков, 2 луковицы, 2 сладких перца, 2 помидора, 1 кабачок, 3–4 зубчика чеснока, 100 г зеленых оливок, 100 мл соевого соуса, 100 мл белого сухого вина, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка сахара, соль, перец и любимые пряности. Смешайте соевый соус, вино, масло, сахар и специи. Нарежьте овощи крупными кусками, выложите в форму вместе с курицей и оливками, залейте маринадом. Запекайте при 180 °С 50–60 минут. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Порционное горячее на Пасху: кладем в лодочки из пергамента картошку и курицу, но не по-простому, а с изюминкой
Порционное горячее на Пасху: кладем в лодочки из пергамента картошку и курицу, но не по-простому, а с изюминкой
Вместо брызгающих котлет: куриная лепешка с начинкой — как пицца, только от нее не толстеешь
Вместо брызгающих котлет: куриная лепешка с начинкой — как пицца, только от нее не толстеешь
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
Грузинский чакапули для занятых: никакой возни с обжаркой — все ингредиенты в казан и на плиту. Сытный ужин без лишних хлопот
Грузинский чакапули для занятых: никакой возни с обжаркой — все ингредиенты в казан и на плиту. Сытный ужин без лишних хлопот
Горячее для праздничного стола на Пасху: свиные ребра с глазированной корочкой барбекю
Горячее для праздничного стола на Пасху: свиные ребра с глазированной корочкой барбекю
Мария Левицкая
М. Левицкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

