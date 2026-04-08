Курица для лентяек «Праздничная сиеста» — ничего не обжариваю, заливаю маринадом и в духовку

Курица для лентяек «Праздничная сиеста» — блюдо, которое готовится само, а получается сочным, ароматным и очень красивым.

Беру куриные окорочка, овощи, соевый соус и белое вино — складываю все в форму, заливаю маринадом и отправляю в духовку. Через час на столе праздничный ужин с гарниром внутри, который не требует ни обжарки, ни лишней посуды. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто хочет накормить гостей вкусно, но без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: курица с хрустящей корочкой, нежная внутри, овощи пропитаны соусом, а оливки и пряности добавляют средиземноморский акцент.

Для приготовления вам понадобится: 4–6 куриных окорочков, 2 луковицы, 2 сладких перца, 2 помидора, 1 кабачок, 3–4 зубчика чеснока, 100 г зеленых оливок, 100 мл соевого соуса, 100 мл белого сухого вина, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка сахара, соль, перец и любимые пряности. Смешайте соевый соус, вино, масло, сахар и специи. Нарежьте овощи крупными кусками, выложите в форму вместе с курицей и оливками, залейте маринадом. Запекайте при 180 °С 50–60 минут. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

