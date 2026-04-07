07 апреля 2026 в 09:15

Вместо брызгающих котлет: куриная лепешка с начинкой — как пицца, только от нее не толстеешь

Фото: D-NEWS.ru
Стоит попробовать один раз эту лепешку — и обычные котлеты уже не кажутся такими удобными и легкими. Эта альтернатива получается сочной, сытной и при этом гораздо менее калорийной.

Отличный вариант, когда хочется вкусного ужина без тяжести и лишних калорий.

Продукты

Куриное филе — 400 г, сметана 15% — 50 г, лук — 60 г, яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу, специи — по вкусу, лук красный — 40 г, сладкий перец — 40 г, маринованные огурцы — 40 г, шампиньоны — 40 г, помидоры — 40 г, твердый сыр — 60 г, сметана 15% — 30 г, кетчуп — 30 г, соль — по вкусу, специи — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе измельчают в блендере до однородности, добавляют сметану, яйцо, мелко нарезанный лук, соль и специи, тщательно перемешивают. Массу распределяют по противню с пергаментом в виде лепешки и запекают при 200 °C около 15 минут.

Отдельно смешивают сметану и кетчуп для соуса. Овощи и грибы нарезают тонко, помидоры предварительно избавляют от лишнего сока. Подпеченную основу смазывают соусом, выкладывают начинку, посыпают тертым сыром и возвращают в духовку еще на 15 минут при 180 °C.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
