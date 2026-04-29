Беру 3 луковицы и пеку лепёшки, от которых не оторваться: улетают наравне с беляшами и чебуреками

Беру обычный лук, замешиваю простое тесто без дрожжей — и через короткое время на столе ароматные лепёшки, которые исчезают быстрее, чем успеваю их подать.

Никаких сложных ингредиентов, а вкус получается настолько насыщенный, что спокойно заменяют и хлеб, и выпечку к чаю.

Лук становится мягким, слегка сладковатым, а тесто — хрустящим снаружи и нежным внутри. Отлично идут к супу, бульону или просто сами по себе.

Ингредиенты: мука — 300 г, соль — ½ ч. л., растительное масло — 2 ст. л., тёплая вода — 160 мл, лук большой — 3 шт., чёрный перец — по вкусу.

Муку смешиваю с солью, добавляю масло и воду, замешиваю мягкое эластичное тесто и даю ему отдохнуть 5–10 минут. Лук нарезаю тонкими четверть-кольцами, добавляю перец и слегка мну руками, чтобы он стал мягче.

Тесто делю на части, каждую раскатываю очень тонко, смазываю маслом, распределяю лук и сворачиваю в плотный рулет, затем скручиваю улиткой и слегка прижимаю. Выкладываю на противень, даю постоять пару минут, смазываю маслом и выпекаю при 180°C около 15–20 минут до румяной корочки.

Получаются простые, но очень вкусные лепёшки, которые хочется готовить снова и снова.

