07 апреля 2026 в 13:04

Порционное горячее на Пасху: кладем в лодочки из пергамента картошку и курицу, но не по-простому, а с изюминкой

На Пасху хочется не просто вкусного, а красивого и удобного блюда — чтобы сразу порциями и без лишней суеты. Такие лодочки выглядят эффектно и сразу задают праздничное настроение на столе.

А сочетание курицы, картофеля и румяной сырно-беконной шапочки делает их настоящим хитом застолья.

Продукты

Куриная грудка — 2 шт., картофель — 3–4 шт., апельсин — 1/2 шт., лайм — 1 шт., сушеные травы — по вкусу, бекон — 120 г, сыр — 100 г, оливковое масло — 2 ст. л., мед — 2 ст. л., сок апельсина — из 1/2 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель отваривают до полуготовности и нарезают кружками. Куриную грудку надрезают ломтиками, чтобы она лучше пропиталась. Для соуса смешивают масло, мед, апельсиновый сок, соль и перец.

Из пергамента формируют лодочки, закрепляя края, на дно выкладывают картофель, сверху — курицу. В надрезы добавляют дольки апельсина и лайма, посыпают травами и поливают соусом.

Сверху выкладывают бекон и посыпают тертым сыром, формируя аппетитную корочку. Запекают при 180 °C около 25–30 минут до румяности.

Ранее мы делились рецептом гречки по-вкусному. Не сухая, ароматная каша — рецепт простой, а съедают до крупицы.

Проверено редакцией
Читайте также
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
Общество
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане
Общество
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане
Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий
Общество
Тру картошку и смешиваю с яйцом — выходит вкуснее и дешевле пиццы: для завтраков и чаепитий
Горбушу и лосося теперь не беру: готовлю минтая под овощным одеялом — сверху румяный пармезан. Бюджетная рыба, а получается как в ресторане
Общество
Горбушу и лосося теперь не беру: готовлю минтая под овощным одеялом — сверху румяный пармезан. Бюджетная рыба, а получается как в ресторане
Ольга Шмырева
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

