Горячее для праздничного стола на Пасху: свиные ребра с глазированной корочкой барбекю

Свиные ребра с глазированной корочкой барбекю — это праздничное горячее, которое станет главным украшением любого стола, будь то Пасха или семейное торжество.

Сочное мясо, пропитанное ароматным маринадом, запекается в духовке до невероятной мягкости, а в финале покрывается карамелизированной глянцевой корочкой из соуса барбекю. Вкус получается насыщенным, сладко-копченым.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свиных ребер, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. томатной пасты (или соуса барбекю), 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца, 1 ст. л. растительного масла.

Рецепт: ребра промойте, удалите пленку, нарежьте порционно. Смешайте соевый соус, мед, томатную пасту, измельченный чеснок, паприку, соль, перец и масло. Смажьте ребра маринадом, оставьте на 1-2 часа (лучше на ночь). Выложите ребра на противень, застеленный фольгой, накройте сверху фольгой и запекайте в разогретой до 160 °C духовке 1,5 часа. Затем снимите фольгу, увеличьте температуру до 200 °C и запекайте еще 15–20 минут до румяной карамелизированной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить лазанью по-белорусски с картошкой вместо макарон.