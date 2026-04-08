Грузинский чакапули для занятых: никакой возни с обжаркой — все ингредиенты в казан и на плиту. Сытный ужин без лишних хлопот

Беру баранину, лук и огромный пучок зелени, заливаю белым вином и тушу — получается чакапули, ароматное грузинское блюдо, которое тает во рту и пахнет весной.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для сытного обеда или праздничного ужина с лавашом и бокалом вина.

Получается обалденная вкуснятина: мясо становится мягким, сочным, буквально разваливается на волокна, а зелень — кинза, тархун, зеленый лук, укроп и петрушка — создает яркий свежий аромат. Кислинка от ткемали или алычи балансирует жирность баранины, а белое вино придает блюду глубину и легкую терпкость.

Для приготовления вам понадобится: 1–1,5 кг баранины, 3-4 луковицы, большой пучок зеленого лука, большой пучок кинзы, большой пучок тархуна, по большому пучку петрушки и укропа, 4-5 зубчиков чеснока, 300–400 мл белого сухого вина, 100–150 г ткемали или алычи, соль, перец, растительное масло. Баранину нарежьте кусочками, обжарьте до корочки. Добавьте нарезанный лук, тушите 5–7 минут.

Влейте вино, посолите, поперчите, тушите под крышкой 40–50 минут. Крупно нарежьте всю зелень, измельчите чеснок. Когда мясо станет мягким, добавьте зелень, чеснок и ткемали, тушите еще 10–15 минут. Дайте настояться 10 минут и подавайте горячим. Это блюдо покоряет своей простотой и ярким вкусом.

