Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 17:00

Грузинский чакапули для занятых: никакой возни с обжаркой — все ингредиенты в казан и на плиту. Сытный ужин без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру баранину, лук и огромный пучок зелени, заливаю белым вином и тушу — получается чакапули, ароматное грузинское блюдо, которое тает во рту и пахнет весной.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для сытного обеда или праздничного ужина с лавашом и бокалом вина.

Получается обалденная вкуснятина: мясо становится мягким, сочным, буквально разваливается на волокна, а зелень — кинза, тархун, зеленый лук, укроп и петрушка — создает яркий свежий аромат. Кислинка от ткемали или алычи балансирует жирность баранины, а белое вино придает блюду глубину и легкую терпкость.

Для приготовления вам понадобится: 1–1,5 кг баранины, 3-4 луковицы, большой пучок зеленого лука, большой пучок кинзы, большой пучок тархуна, по большому пучку петрушки и укропа, 4-5 зубчиков чеснока, 300–400 мл белого сухого вина, 100–150 г ткемали или алычи, соль, перец, растительное масло. Баранину нарежьте кусочками, обжарьте до корочки. Добавьте нарезанный лук, тушите 5–7 минут.

Влейте вино, посолите, поперчите, тушите под крышкой 40–50 минут. Крупно нарежьте всю зелень, измельчите чеснок. Когда мясо станет мягким, добавьте зелень, чеснок и ткемали, тушите еще 10–15 минут. Дайте настояться 10 минут и подавайте горячим. Это блюдо покоряет своей простотой и ярким вкусом.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ добрались до трех жителей Белгородской области
Ряд зарубежных банков захотели отказаться от российского рынка
Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку
На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница
Иран «повесил замок» на Ормузский пролив
Премьер Пакистана озвучил первые подробности переговоров Ирана и США
Украинцам платят тысячи долларов за митинги против Орбана в Венгрии
Сенатор раскрыл главный урок, который США получили в Иране
«В Европейском союзе нас не ждут»: в Армении призвали не выходить из ЕАЭС
В Ростовской области нашли тело мужчины, убившего своих родителей
В МИД России опровергли кооперацию с Францией по Ближнему Востоку
Стало известно, зачем США возобновили атаки на Иран после перемирия
«Накипело»: адвокат напавшего на учительницу подростка вышла с заявлением
Захарова ответила на требование Баку не упоминать Карабах
«Держал кисть до последнего дня»: фото с выставки к 90-летию Говорухина
Заключенный поддался соблазну и сбежал из колонии ради «ночи любви»
Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору
Раскрыта тайна логотипа мессенджера MAX
Трехлетнюю девочку после побега из детсада искусали бездомные собаки
Появились кадры, как украинские инкассаторы в туалете проставляют печати
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.