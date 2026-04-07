Яблоки покупаю не для выпечки, а для горячего: кладу на мясо и запекаю — блюдо выходит праздничным

Знаете ли вы, что яблоки можно использовать не только для выпечки? Свинина с яблоками — это изысканное и сочное горячее блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола или сытного ужина.

Нежное мясо, карамелизованный лук и сладкие яблоки, тушенные в яблочном соке, создают удивительную гармонию сладкого и соленого, а аромат специй дополняет композицию.

Для приготовления понадобится: 800 г свиной вырезки (или шейки), 2 крупных луковицы, 3–4 кисло-сладких яблока, 200 мл яблочного сока, соль, перец, паприка, тимьян, растительное масло.

Рецепт: мясо нарежьте на стейки толщиной 2–3 см, приправьте солью, перцем и паприкой. Обжарьте на сильно разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки, выложите в форму для запекания. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на той же сковороде до золотистого цвета, выложите поверх мяса.

Яблоки нарежьте дольками, обжарьте в сковороде с добавлением тимьяна до мягкости. Влейте яблочный сок, дайте закипеть и выпариться на треть, затем выложите яблоки в форму поверх лука. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут.

