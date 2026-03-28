28 марта 2026 в 19:33

Режу в сковородку картофель, накрываю фаршем и на огонь — запеканка готова: сочнее, чем в духовке

Запеканка на сковороде — это гениальное блюдо для тех, кто ценит время и хочет получить сочный ужин. Благодаря тому, что блюдо готовится на плите, все соки остаются внутри, а картофель пропитывается мясным ароматом.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4–5 картофелин, 400 г мясного фарша, 2–3 помидора, 150 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец, паприка, зелень, растительное масло, 50–70 мл воды.

Как приготовить

Картофель нарежьте тонкими кружочками прямо в сковороду, выложите ровным слоем, посолите и поперчите. Сверху равномерно распределите лук. Фарш посолите, поперчите, приправьте паприкой и накройте им слой лука, слегка утрамбовывая. На фарш уложите кружочки помидоров. Посыпьте все тертым сыром. Аккуратно влейте по краю сковороды воду. Накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Готовьте 35–40 минут до мягкости картофеля. Получается сочнее, чем в духовке.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
