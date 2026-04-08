08 апреля 2026 в 20:31

Котлеты, к которым не нужен гарнир, — одной штукой можно наесться до отвала: сытное бюджетное блюдо

Котлеты с целым яйцом внутри — это ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома. Они получаются большими, сытными и настолько вкусными, что одной штукой можно наесться до отвала.

Для приготовления понадобится: 600 г куриного филе, 5–6 вареных яиц, 1 луковица, 1 свежее яйцо для панировки, 3–4 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, чеснок по желанию.

Рецепт: куриное филе и лук пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте соль, перец, паприку, тщательно вымесите фарш. Вареные яйца очистите. Влажными руками сформируйте из фарша лепешку, в центр положите целое яйцо, аккуратно защипните края, формируя котлету. Обмакните котлету во взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите на противень. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. К таким котлетам не нужен гарнир — достаточно свежих овощей.

Дарья Иванова
Д. Иванова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

