Сочные и вкусные даже без подливы: фрикадельки по-домашнему — бюджетный рецепт

Эти фрикадельки по-домашнему хороши даже без подливки. Их можно подавать с любым гарниром или просто так.

Нежные, сочные и ароматные, они получаются благодаря секрету: замоченные в молоке панировочные сухари делают фарш невероятно мягким, а лук и специи придают насыщенный вкус. Этот бюджетный рецепт спасет любой обед или ужин.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, 100 мл молока, 3–4 ст. л. панировочных сухарей, 1 яйцо, соль, перец, паприка.

Рецепт: сухари залейте молоком и оставьте на 10 минут. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, размоченные сухари, яйцо, лук, соль и специи. Тщательно вымесите массу до однородности. Скатайте небольшие шарики, размером с грецкий орех. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

