Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 18:31

Сочные и вкусные даже без подливы: фрикадельки по-домашнему — бюджетный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти фрикадельки по-домашнему хороши даже без подливки. Их можно подавать с любым гарниром или просто так.

Нежные, сочные и ароматные, они получаются благодаря секрету: замоченные в молоке панировочные сухари делают фарш невероятно мягким, а лук и специи придают насыщенный вкус. Этот бюджетный рецепт спасет любой обед или ужин.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, 100 мл молока, 3–4 ст. л. панировочных сухарей, 1 яйцо, соль, перец, паприка.

Рецепт: сухари залейте молоком и оставьте на 10 минут. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте фарш, размоченные сухари, яйцо, лук, соль и специи. Тщательно вымесите массу до однородности. Скатайте небольшие шарики, размером с грецкий орех. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это прорыв: сборная России по водному поло вернулась на мировую арену
В России указали с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже земли на 12,5 тыс. гектаров
Москва и Баку договорились укреплять союзническое взаимодействие
«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад
Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI
Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество
Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения
«Ты обалдела?»: Бузова раскрыла правду о фите с Инстасамкой
Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности
В России могут рухнуть цены на самый популярный продукт
Израиль едва не убил главу МИД Бельгии
В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан
США и Иран разошлись в понимании мирного плана
Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт
Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде
Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов
Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля
Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.