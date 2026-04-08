08 апреля 2026 в 18:35

Пасхальный ужин без мяса: порционные лодочки с форелью и овощами в духовке — просто и вкусно

Сочная красная рыба с овощами в духовке — идеальное блюдо для тех, кто не ест мясо, но хочет празднично встретить Пасху. Я готовлю ее порционно, в лодочках из пергамента, с картошечкой, кабачками и помидорами.

Каждый гость получает свою персональную упаковку, где рыба томится в собственном соку, а овощи сохраняют сочность и аромат. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое выглядит эффектно, а готовится без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: красная рыба тает во рту, картошка пропитывается рыбным соком, а лодочка из пергамента сохраняет все соки внутри.

Для приготовления вам понадобится: 4 порционных куска красной рыбы (форель, семга или лосось), 500 г молодой картошки, 1 кабачок, 1 помидор, 1 лимон, оливковое масло, соль, перец, розмарин или тимьян.

Картофель нарежьте дольками, кабачок и помидор — кружочками.

На лист пергамента выложите картошку, сверху рыбу, затем кабачок и помидор. Посолите, поперчите, сбрызните маслом и лимонным соком, добавьте розмарин. Заверните края пергамента в форме лодочки, плотно закрутите. Запекайте при 200°С 25–30 минут. Подавайте прямо в пергаменте — это блюдо станет украшением пасхального стола.

Проверено редакцией
Сочные и вкусные даже без подливы: фрикадельки по-домашнему — бюджетный рецепт
Курица для лентяек «Праздничная сиеста» — ничего не обжариваю, заливаю маринадом и в духовку
Грузинский чакапули для занятых: никакой возни с обжаркой — все ингредиенты в казан и на плиту. Сытный ужин без лишних хлопот
Что полезнее — семга или форель? Многие думают, что разницы никакой. Названо главное различие
Аэрогриль вместо духовки: рыбный стейк получается сочным
Мария Левицкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
