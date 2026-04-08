Пасхальный ужин без мяса: порционные лодочки с форелью и овощами в духовке — просто и вкусно

Сочная красная рыба с овощами в духовке — идеальное блюдо для тех, кто не ест мясо, но хочет празднично встретить Пасху. Я готовлю ее порционно, в лодочках из пергамента, с картошечкой, кабачками и помидорами.

Каждый гость получает свою персональную упаковку, где рыба томится в собственном соку, а овощи сохраняют сочность и аромат. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое выглядит эффектно, а готовится без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: красная рыба тает во рту, картошка пропитывается рыбным соком, а лодочка из пергамента сохраняет все соки внутри.

Для приготовления вам понадобится: 4 порционных куска красной рыбы (форель, семга или лосось), 500 г молодой картошки, 1 кабачок, 1 помидор, 1 лимон, оливковое масло, соль, перец, розмарин или тимьян.

Картофель нарежьте дольками, кабачок и помидор — кружочками.

На лист пергамента выложите картошку, сверху рыбу, затем кабачок и помидор. Посолите, поперчите, сбрызните маслом и лимонным соком, добавьте розмарин. Заверните края пергамента в форме лодочки, плотно закрутите. Запекайте при 200°С 25–30 минут. Подавайте прямо в пергаменте — это блюдо станет украшением пасхального стола.

