После такого никогда не куплю говядину — готовлю за копейки нажористый мясной рулетище

Этот рулет невозможно приготовить всего один раз. Я готовил его трижды только за прошлый месяц, причем не только к ужину, но и на праздничный стол.

Что понадобится для рулета

Беру 200 г бекона (тонко нарезанного), 2 куриных филе (около 400–500 г), 250–300 г грибов (шампиньоны или вешенки), упаковку сливочного сыра (около 180–200 г, типа «Филадельфия» или любой мягкий), 100 г тертого сыра (моцарелла, гауда или чеддер), луковицу, соль и черный перец по вкусу.

Как я его готовлю

Лук мелко нарезаю, грибы — небольшими кусочками. На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до мягкости, добавляю грибы и жарю до выпаривания жидкости и легкой румяности. В конце солю и перчу. Остужаю.

Куриное филе разрезаю вдоль на тонкие пласты (можно слегка отбить кухонным молотком). Солю и перчу с обеих сторон. Форму для запекания застилаю пергаментом.

Выкладываю бекон внахлест, формируя прямоугольник чуть больше куриных пластов. На бекон выкладываю куриные пласты в один слой.

Смазываю курицу сливочным сыром. Посыпаю тертым сыром. Сверху равномерно распределяю грибную начинку. Аккуратно сворачиваю плотный рулет, помогая себе краями пергамента или бекона.

Оставшимся беконом оборачиваю рулет сверху. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 40 минут до золотистой корочки.

Даю рулету немного остыть (10–15 минут), затем нарезаю на порционные ломтики.