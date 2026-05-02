Терияки готовлю дома — простой соус для лучшей курочки в азиатском стиле

Крылья из доставки — это не для нас. Готовлю дома — сочные, хрустящие, с карамелизованным соусом. Имбирь и кайенский перец добавляют огонька, кунжут — красоту.

Что понадобится

1 кг куриных крыльев, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. крахмала, 3 ст. л. воды, 1 см имбиря (по желанию), щепотка кайенского перца, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. кунжута, соль, перец.

Как я готовлю

Крахмал развожу в холодной воде. В сотейнике смешиваю соевый соус, мед и сахар, нагреваю до растворения. Добавляю уксус, тонкой струйкой вливаю крахмал, варю до загустения. Остужаю.

У крыльев отрезаю тонкую фалангу, разрезаю по суставу на две части. Солю, перчу. Разогреваю масло в сковороде, обжариваю крылья до золотистой корочки и готовности. Перекладываю в миску.

Сковороду протираю насухо. Вливаю 130–150 г соуса, довожу до кипения на сильном огне. Возвращаю крылья, жарю, помешивая, 7–10 минут до выпаривания жидкости и появления глянцевой корочки. Посыпаю кунжутом. Подаю сразу.