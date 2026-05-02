02 мая 2026 в 06:31

Терияки готовлю дома — простой соус для лучшей курочки в азиатском стиле

Фото: D-NEWS.ru
Крылья из доставки — это не для нас. Готовлю дома — сочные, хрустящие, с карамелизованным соусом. Имбирь и кайенский перец добавляют огонька, кунжут — красоту.

Что понадобится

1 кг куриных крыльев, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. крахмала, 3 ст. л. воды, 1 см имбиря (по желанию), щепотка кайенского перца, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. кунжута, соль, перец.

Как я готовлю

Крахмал развожу в холодной воде. В сотейнике смешиваю соевый соус, мед и сахар, нагреваю до растворения. Добавляю уксус, тонкой струйкой вливаю крахмал, варю до загустения. Остужаю.

У крыльев отрезаю тонкую фалангу, разрезаю по суставу на две части. Солю, перчу. Разогреваю масло в сковороде, обжариваю крылья до золотистой корочки и готовности. Перекладываю в миску.

Сковороду протираю насухо. Вливаю 130–150 г соуса, довожу до кипения на сильном огне. Возвращаю крылья, жарю, помешивая, 7–10 минут до выпаривания жидкости и появления глянцевой корочки. Посыпаю кунжутом. Подаю сразу.

Проверено редакцией
Читайте также
Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России
Общество
Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Общество
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
Здоровье/красота
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
Сочнее не бывает: 3 проверенных рецепта маринада для шашлыка из курицы
Семья и жизнь
Сочнее не бывает: 3 проверенных рецепта маринада для шашлыка из курицы
Два пучка зелени и немного чесночка — изумрудный соус к шашлыку едим банками
Общество
Два пучка зелени и немного чесночка — изумрудный соус к шашлыку едим банками
рецепты
еда
курица
соусы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пленный из ВСУ признался в попытке убить российского военного
На Западе узнали, что Зеленский решил сменить стратегию
В России выявили новую схему обмана дачников перед майскими праздниками
Семья из семи человек сгорела заживо в ночном пожаре
Знаменитый рэпер задал роскошный тон своему первому туру по России
Средства ПВО спасли российский регион от БПЛА ВСУ
ПВО сбила два беспилотника в небе над Ленинградской областью
Стало известно, как мошенники обманывают жертв под видом домофонной службы
В Москве почти лето, а где-то холодрыга до −20: погода в РФ в будни 4–8 мая
Косачев обвинил Запад в игнорировании вердикта ЕСПЧ по событиям в Одессе
Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году
В России расширят перечень объектов для трансплантации
ВМФ РФ могут назначить охранять торговый флот на Балтике
Россия стала лидером по одному критерию среди стран G20
В Ростовской области уничтожили беспилотники в двух районах
Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России
Япония закупила партию нефти с Сахалина у России
В Новгородской области активизировалась система ПВО
«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 мая
Бизнесмен Кайзер арестован по делу о мошенничестве
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

