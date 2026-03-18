18 марта 2026 в 11:38

Ваш идеальный плов. Мясо, томленое с алычой, и шафрановый рис, который никогда не склеится

Фото: D-NEWS.ru
Здесь нет места импровизации с пропорциями воды. Этот метод — точная формула, где каждый шаг ведет к предсказуемому совершенству. Обжаренный в масле рис, томленый с алычой гусь и волшебный настой шафрана создают блюдо ресторанного уровня с гарантированно идеальной текстурой.

Что понадобится

Для гуся: гусь (филе или окорочка без костей) — 700-800 г, репчатый лук — 2 крупные шт., топленое масло — 2 ст. л., сушеная алыча — 50 г, соль, черный перец по вкусу, вода — 100-150 мл. Для риса: длиннозерный рис (например, басмати) — 400 г, топленое масло — 3 ст. л., вода — 2 л, соль по вкусу, шафран — 1 щепотка, кипяток — 1 ст. л.

Как готовлю

Гуся нарезаем на средние куски, солим и перчим. В глубокой сковороде или сотейнике растапливаем 2 ст. л. топленого масла и обжариваем мясо до румяной корочки со всех сторон. Добавляем мелко нарезанный лук и пассеруем до мягкости и легкого золотистого оттенка. Кладем сушеную алычу, вливаем горячую воду так, чтобы она лишь слегка покрывала содержимое, и тушим под крышкой на медленном огне 30-40 минут до полной мягкости мяса. Параллельно готовим рис: в кастрюле с толстым дном растапливаем 3 ст. л. топленого масла, всыпаем промытый и обсушенный рис и, постоянно помешивая, обжариваем 5-7 минут на среднем огне, пока зерна не станут слегка прозрачными.

Затем вливаем 2 литра кипящей подсоленной воды, накрываем крышкой и варим на медленном огне 15-20 минут до полного впитывания влаги. Пока рис варится, готовим настой шафрана: щепотку нитей растираем с солью в пиале, смешиваем с 1 ст. л. топленого масла и заливаем 1 ст. л. очень горячей воды, оставляем настаиваться. Когда рис будет готов, снимаем его с огня, вливаем половину шафранового настоя и аккуратно, вилкой, перемешиваем. За пару минут до готовности гуся вливаем в сковороду оставшийся настой шафрана и перемешиваем.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Не пельмени, а находка: постный вариант с сюрпризом
Семья и жизнь
Плов в золотой тыкве — яркий шедевр для праздничного стола. Рис с фаршем запекаю в съедобном «горшочке»
Общество
Ходжентский плов: когда классический вариант встречается с изысканной долмой. Аромат виноградных листьев и нежнейший фарш
Общество
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
Общество
Настоящая купеческая гречка: не просто каша, а полноценный ужин с историей. Готовится в одной посуде, согревает и насыщает
Общество
еда
рецепты
рис
мясо
плов
Дмитрий Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

