Не пельмени, а находка: постный вариант с сюрпризом

Если классические вареники с картошкой надоели, предлагаем удивить близких пельменями с необычной начинкой. Эти постные пельмени мы приготовим с рисом и маринованным баклажаном.

Для теста: 400 г муки, 200 мл теплой воды, щепотка соли, 1 ст. л. оливкового масла. Месим и убираем в пленку. Для начинки: отвариваем 100 г риса до готовности. 300 г маринованных баклажанов (или любых соленых грибов) мелко рубим, смешиваем с рисом, добавляем жареный лук (1 шт.), соль и перец. Лепим пельмени. Такие постные пельмени особенно хороши с ароматным грибным бульоном, в котором их томили. Это не просто еда, а настоящее гастрономическое приключение.

Ранее мы поделились рецептом постного яблочного пирога.