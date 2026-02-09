Вареники с картошкой: пошаговый рецепт для уютного семейного ужина

Вареники с картошкой — одно из самых популярных и любимых блюд в славянской кухне. Нежное тесто, мягкая и ароматная начинка делают это блюдо идеальным вариантом для семейного ужина. Предлагаем вам простой, но проверенный рецепт, который позволит приготовить вкуснейшие вареники у себя дома.
Ингредиенты
Для теста:
- 500 граммов муки;
- 250 мл теплой воды;
- 1 яйцо;
- 1⁄2 чайной ложки соли;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Для начинки:
- 500 граммов картошки;
- 1 средняя луковица;
- 50 граммов сливочного масла;
- соль и черный перец на свой вкус.
Пошаговый рецепт
- В глубокой емкости соедините муку с солью. Вбейте яйцо, влейте заранее подогретую воду и хорошо, но аккуратно перемешайте. Добавьте растительное масло и вымешивайте тесто, пока оно не будет мягким, а также нелипким. Оставьте тесто отдыхать под полотенцем примерно на 30 минут.
- Почистите и нарежьте картошку, затем отварите ее в заранее подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Лук нужно порезать как можно мельче и пожарить на сливочном масле до золотистости. Готовую картошку превращаем в пюре, а после добавляем обжаренный лучок, соль и перец. Все хорошо перемешиваем.
- Тесто раскатываем до толщины около 2 мм. Из теста делаем кружочки диаметром примерно в 7 см. В центр каждого кружочка кладем небольшую порцию начинки. Соединяем края теста и тщательно защипываем, дабы наши вареники не разошлись во время варки.
- Воду кипятим в широкой кастрюле, слегка солим ее. Вареники нужно поместить в кипящую воду, после перемешать, чтобы они не слиплись и не прилипли к кастрюле. После всплытия варите три-четыре минуты, извлеките и сразу подавайте горячими.
Советы по подаче
- Подавайте вареники с жареным луком, сметаной или сливочным маслом.
- Можно добавить зелень — укроп или петрушку для свежести вкуса.
- Любители хрустящей корочки могут обжарить вареники на сливочном масле после варки.
Этот рецепт вареников с картошкой не оставит равнодушными ваших близких! Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусом традиционного блюда.
