Плов в золотой тыкве — яркий шедевр для праздничного стола. Рис с фаршем запекаю в съедобном «горшочке»

Это блюдо — больше, чем просто ужин. Это кулинарный перформанс, где сладковатая мякоть тыквы, пропитанная ароматами плова, становится съедобным сосудом. Идеальный вариант, чтобы удивить гостей или создать особое настроение в семейный выходной.

Что понадобится

Тыква круглая (1-1.5 кг) — 1 шт., рис длиннозерный — 200 г, фарш мясной (свино-говяжий) — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (150 г), морковь — 1 шт. (150 г), сметана — 200 г, масло растительное — 3 ст. л., приправа для плова — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, помидоры черри и укроп для подачи.

Как я его готовлю

Тыкву тщательно моем, срезаем верхушку с хвостиком, чтобы получилась «крышка». Ложкой аккуратно вычищаем семена и волокна, внутренность натираем солью и перцем. Рис промываем до прозрачной воды, отвариваем почти до готовности (аль денте) в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг. Лук шинкуем, морковь трем на крупной терке.

На разогретом растительном масле в сковороде пассеруем лук до прозрачности, добавляем морковь и обжариваем 5-7 минут. Затем кладем фарш, увеличиваем огонь и, разбивая комки, обжариваем до испарения сока. Снимаем с огня, добавляем отварной рис, соль, перец и приправу для плова, тщательно перемешиваем. Этой начинкой заполняем тыкву, не доходя 1-2 см до края. Равномерно распределяем по поверхности всю сметану, накрываем тыквенной «крышкой». Духовку разогреваем до 180°C.

Тыкву плотно заворачиваем в 2-3 слоя фольги, ставим на противень и запекаем ровно 2 часа. После духовки даем блюду отдохнуть в фольге 15 минут. Подаем, украсив зеленью и помидорами черри, выкладывая плов вместе с кусочками запеченной тыквы.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Итальянская выпечка без хлопот: кальцоне с тыквой и шпинатом
Тонкие тыквенные блины: идеальный завтрак за 20 минут — натуральная сладость и польза
На завтрак в пост спасают тыквенные драники с куркумой и чесноком: пышные, мягкие, с золотистой корочкой
Готовила себе постное, но понравилось всей семье: рис на сковороде с грибами и тыквой
Ходжентский плов: когда классический вариант встречается с изысканной долмой. Аромат виноградных листьев и нежнейший фарш
Дмитрий Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
