05 марта 2026 в 20:31

Простые рецепты — самые вкусные, и этот салат тому доказательство: сочетание на миллион — курица, морковь и фасоль

Фото: D-NEWS.ru
Простые рецепты — самые вкусные, и этот салат с курицей, морковью и фасолью тому доказательство. Сочетание ингредиентов — на миллион! Никакой сложной нарезки, а результат — настоящий взрыв вкуса.

Для приготовления понадобится: 300 г копченого куриного филе, 200 г моркови по-корейски, 1 банка консервированной красной фасоли, 2–3 ст. л. майонеза, свежая зелень (укроп или петрушка) для украшения. Курицу нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. С фасоли слейте жидкость и промойте ее холодной водой, дайте стечь. В глубокой миске соедините курицу, морковь по-корейски и фасоль. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Красное море» с крабовыми палочками — классика любого праздника.

