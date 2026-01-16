Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:38

На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана

The Economist: преемником Эрдогана может быть его сын, зять или глава МИД Турции

Сельчук Байрактар Сельчук Байрактар Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать его сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан или бывший глава МИД Сулейман Сойлу, пишет британский журнал The Economist. По его информации, больше всего шансов у действующего министра.

По словам опрошенных изданием экспертов, меньше всего шансов стать президентом у Билала. Они отмечают, что на выборах ему было бы сложнее, чем главе МИД, так как избиратели против идеи о том, что государство должно быть семейным бизнесом.

В правящей Партии справедливости и развития отказались обсуждать тему преемственности, заявив, что у них «нет плана Б». В то же время, как отмечает издание, 71-летний Эрдоган может инициировать изменение конституции или досрочные выборы, чтобы остаться у власти. Если этого не произойдет, именно действующий президент, как ожидается, выдвинет кандидата от своей партии на предстоящих выборах.

Ранее американские СМИ сообщали, что НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для миссии в странах Балтии. Журналисты также сообщали о возможном начале операции раньше запланированного срока. Согласно информации источников, запрос касался ротации в Эстонии в рамках программы Baltic Air Policing.

Турция
Реджеп Эрдоган
преемники
Билал Эрдоган
Хакан Фидан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилетевшую из Грузии россиянку задержали из-за долларов в чемодане
Азербайджан начал экспортировать газ в Австрию и Германию
«А вы не ослы, господа?»: в РФ ответили критиковавшим «Чебурашку» депутатам
Раскрыто число задержанных во время массовых протестов в Иране
Москва отвергла обвинения Трампа в захвате Гренландии
Сенаторы забили тревогу из-за цен на заправках
Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.