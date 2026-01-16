На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана The Economist: преемником Эрдогана может быть его сын, зять или глава МИД Турции

Преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать его сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан или бывший глава МИД Сулейман Сойлу, пишет британский журнал The Economist. По его информации, больше всего шансов у действующего министра.

По словам опрошенных изданием экспертов, меньше всего шансов стать президентом у Билала. Они отмечают, что на выборах ему было бы сложнее, чем главе МИД, так как избиратели против идеи о том, что государство должно быть семейным бизнесом.

В правящей Партии справедливости и развития отказались обсуждать тему преемственности, заявив, что у них «нет плана Б». В то же время, как отмечает издание, 71-летний Эрдоган может инициировать изменение конституции или досрочные выборы, чтобы остаться у власти. Если этого не произойдет, именно действующий президент, как ожидается, выдвинет кандидата от своей партии на предстоящих выборах.

