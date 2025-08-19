Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:45

4 ингредиента — и готово! Яичные блинчики с рыбой — закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4 ингредиента — и готово! Яичные блинчики с красной рыбой — закуска за 15 минут! Нежные белковые блинчики с сочной форелью, свежим огурцом и воздушным творожным сыром. Идеальный вариант для завтрака, фуршета или полезного перекуса без лишних углеводов!

Ингредиенты

  • Яйца — 4 шт.
  • Соль — щепотка
  • Слабосолёная форель — 150 г
  • Свежий огурец — 1 шт. (средний)
  • Творожный сыр — 100 г

Приготовление

  1. Взбейте яйца с солью до однородности. На хорошо разогретой антипригарной сковороде (без масла!) жарьте тонкие блинчики на среднем огне по 1–1,5 минуты с каждой стороны.
  2. Готовые блинчики остудите. На каждый намажьте слой творожного сыра, выложите ломтики огурца и форели. Аккуратно сверните рулетиком или конвертиком.

Совет: для пикантности добавьте в сыр немного укропа или лимонного сока. Подавайте охлаждёнными — так вкуснее!

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

яйца
яичница
блины
простой рецепт
рыба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.