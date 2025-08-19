4 ингредиента — и готово! Яичные блинчики с рыбой — закуска за 15 минут

4 ингредиента — и готово! Яичные блинчики с красной рыбой — закуска за 15 минут! Нежные белковые блинчики с сочной форелью, свежим огурцом и воздушным творожным сыром. Идеальный вариант для завтрака, фуршета или полезного перекуса без лишних углеводов!

Ингредиенты

Яйца — 4 шт.

Соль — щепотка

Слабосолёная форель — 150 г

Свежий огурец — 1 шт. (средний)

Творожный сыр — 100 г

Приготовление

Взбейте яйца с солью до однородности. На хорошо разогретой антипригарной сковороде (без масла!) жарьте тонкие блинчики на среднем огне по 1–1,5 минуты с каждой стороны. Готовые блинчики остудите. На каждый намажьте слой творожного сыра, выложите ломтики огурца и форели. Аккуратно сверните рулетиком или конвертиком.

Совет: для пикантности добавьте в сыр немного укропа или лимонного сока. Подавайте охлаждёнными — так вкуснее!

