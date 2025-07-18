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18 июля 2025 в 14:00

Смешала ингредиенты — на выходе шедевр! Рецепт ленивого салата — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Объедение» — взрыв свежести и вкуса! Этот салат — идеальный баланс сытности и легкости! Нежная говядина, хрустящие овощи и пикантная заправка делают его настоящей звездой стола. Подойдет и для праздничного ужина, и для сытного обеда.

1 красную луковицу нарезаем полукольцами, маринуем 10 минут в смеси 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотки соли — это уберет горечь. 1 морковь трем на крупной терке. На разогретой сковороде с 80 мл растительного масла пассеруем морковь 3 минуты, добавляем 0,5 ч. л. кориандра, черный перец и 1–2 измельченных зубчика чеснока.

350 г вареной говядины нарезаем тонкой соломкой. 1 свежий огурец и 1 красный болгарский перец режем кубиками. Смешиваем в салатнике мясо, овощи, 150 г отварной фасоли, 150 г кукурузы и рубленый укроп (40 г). Добавляем остывшую морковь с чесноком и маринованный лук (без маринада).

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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