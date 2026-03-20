20 марта 2026 в 10:00

Беру сахар и корицу — готовлю домашний рахат-лукум за 25 минут: мягкий, ароматный и без грамма химии

Беру сахар, воду, желатин и ароматную корицу — и создаю нежный, упругий рахат-лукум прямо на плите. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или подарка близким.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слегка упругие кубики, густо посыпанные сахарной пудрой, с тонким ароматом корицы и ванили. Они настолько вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов сахара, 200 миллилитров воды, 20 граммов желатина, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка ванильного сахара, сахарная пудра для обсыпки. Желатин залейте 100 миллилитрами холодной воды и оставьте для набухания.

Оставшуюся воду смешайте с сахаром, доведите до кипения и варите сироп 5–7 минут. Снимите с огня, добавьте набухший желатин, корицу и ванильный сахар, тщательно перемешайте до полного растворения. Массу вылейте в форму, застеленную пленкой, и уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Готовый лукум нарежьте кубиками и обваляйте в сахарной пудре.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Не выбрасывайте остатки колбасы: лучше сделайте этот быстрый бутерброд
Тоже любите шоколад? Этот рецепт для вас — воздушный, ароматный. Справится даже новичок
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум
рецепты
десерты
сладости
кулинария
Мария Левицкая
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
