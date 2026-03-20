Беру сахар и корицу — готовлю домашний рахат-лукум за 25 минут: мягкий, ароматный и без грамма химии

Беру сахар, воду, желатин и ароматную корицу — и создаю нежный, упругий рахат-лукум прямо на плите. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или подарка близким.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слегка упругие кубики, густо посыпанные сахарной пудрой, с тонким ароматом корицы и ванили. Они настолько вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов сахара, 200 миллилитров воды, 20 граммов желатина, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка ванильного сахара, сахарная пудра для обсыпки. Желатин залейте 100 миллилитрами холодной воды и оставьте для набухания.

Оставшуюся воду смешайте с сахаром, доведите до кипения и варите сироп 5–7 минут. Снимите с огня, добавьте набухший желатин, корицу и ванильный сахар, тщательно перемешайте до полного растворения. Массу вылейте в форму, застеленную пленкой, и уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Готовый лукум нарежьте кубиками и обваляйте в сахарной пудре.

