20 марта 2026 в 06:05

Тоже любите шоколад? Этот рецепт для вас — воздушный, ароматный. Справится даже новичок

Репутация капризного и сложного десерта незаслуженно отпугивает многих от суфле. Мы докажем обратное: с четким алгоритмом и пониманием ключевых принципов вы получите безупречный результат с первой попытки — воздушный шоколадный шедевр с бархатистой текстурой.

Что понадобится

Темный шоколад (от 70%) — 150 г, сливочное масло — 70 г + для смазки, яйца (крупные, категории С0) — 4 шт., сахарная пудра — 60 г + для форм, какао-порошок — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, ванильный экстракт — 1 ч. л., лимонная кислота — на кончике ножа.

Как готовлю

Первым делом разогреваем духовку до 200°C. Тщательно смазываем порционные керамические формочки (емкостью 150–180 мл) мягким сливочным маслом и обильно припыляем сахарной пудрой, удаляя излишки. На водяной бане или в микроволновке короткими импульсами аккуратно растапливаем ломаный шоколад с кубиками сливочного масла, помешивая до получения гладкого глянцевого ганаша. Даем смеси слегка остыть, после чего вмешиваем желтки, ваниль и щепотку соли.

В сухой чаше миксера взбиваем белки с лимонной кислотой до легкой пены, затем постепенно добавляем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых, но не сухих пиков. Треть меренги вводим в шоколадную массу для ее облегчения, затем бережно складываем оставшиеся белки движениями лопатки снизу вверх, сохраняя воздушность.

Аккуратно распределяем тесто по подготовленным формам, заполняя их почти до краев, и разравниваем поверхность. Выпекаем на уровне чуть ниже среднего ровно 12 минут — суфле должно уверенно подняться и слегка «задрожать» в центре. Немедленно извлекаем, украшаем просеянным какао-порошком и подаем в течение 2–3 минут, дополнив шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
