09 апреля 2026 в 10:00

Никакой возни с творогом и марлей: эта пасха застывает сама. Кокосово-ананасовая «Пина колада»

Беру кокосовое молоко, агар-агар и ананасы — и готовлю пасху «Пина колада» без творога, которая тает во рту и пахнет тропиками. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто ищет лёгкий, растительный десерт на Пасху.

Получается обалденная вкуснятина: нежная кокосовая основа с бархатистой текстурой, а внутри — сочные кусочки ананасов и яркий слой ананасового желе. Десерт выглядит как произведение искусства, а готовится из доступных продуктов.

Для приготовления вам понадобится: для кокосового слоя — 200 г кокосового молока, 1 ч. л. агар-агара, 50 г сиропа топинамбура, 100 г кешью, 20 г кокосовой пасты, 20 г кокосовой муки, 1 ст. л. яблочного уксуса, 100 г консервированных ананасов; для ананасового желе — 1 г агар-агара, 1 г пектина NH, 230 г ананасового сока, щепотка куркумы. Кешью замочите на ночь. Смешайте кокосовое молоко с агар-агаром и сиропом, проварите 1,5 минуты. Соедините с кешью, кокосовой пастой, мукой и уксусом, взбейте блендером, добавьте ананасы. Выложите в форму. Сверху утопите ещё 100 г ананасов.

Для желе смешайте агар-агар и пектин с соком, проварите 2 минуты, залейте поверх. Охладите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Подавайте — это пасхальное чудо покорит всех.

Проверено редакцией
Читайте также
Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт
Общество
Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Общество
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты
Общество
Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты
Яйца на Пасху без химии: способ с луковой шелухой, который удивит всю семью
Семья и жизнь
Яйца на Пасху без химии: способ с луковой шелухой, который удивит всю семью
Творожная пасха: 3 простых, проверенных и вкусных рецепта
Семья и жизнь
Творожная пасха: 3 простых, проверенных и вкусных рецепта
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

