Никакой возни с творогом и марлей: эта пасха застывает сама. Кокосово-ананасовая «Пина колада»

Беру кокосовое молоко, агар-агар и ананасы — и готовлю пасху «Пина колада» без творога, которая тает во рту и пахнет тропиками. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто ищет лёгкий, растительный десерт на Пасху.

Получается обалденная вкуснятина: нежная кокосовая основа с бархатистой текстурой, а внутри — сочные кусочки ананасов и яркий слой ананасового желе. Десерт выглядит как произведение искусства, а готовится из доступных продуктов.

Для приготовления вам понадобится: для кокосового слоя — 200 г кокосового молока, 1 ч. л. агар-агара, 50 г сиропа топинамбура, 100 г кешью, 20 г кокосовой пасты, 20 г кокосовой муки, 1 ст. л. яблочного уксуса, 100 г консервированных ананасов; для ананасового желе — 1 г агар-агара, 1 г пектина NH, 230 г ананасового сока, щепотка куркумы. Кешью замочите на ночь. Смешайте кокосовое молоко с агар-агаром и сиропом, проварите 1,5 минуты. Соедините с кешью, кокосовой пастой, мукой и уксусом, взбейте блендером, добавьте ананасы. Выложите в форму. Сверху утопите ещё 100 г ананасов.

Для желе смешайте агар-агар и пектин с соком, проварите 2 минуты, залейте поверх. Охладите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Подавайте — это пасхальное чудо покорит всех.

