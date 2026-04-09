Мои кребли — помесь хвороста и пончика, и это лучшая выпечка!

Долго искал, чем заменить утренние пышки, и нашел — эти кребли на кефире жарятся быстрее, чем закипает чайник.

Ингредиенты

2 яйца, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 250 мл кефира, 1 ч. л. соды (или 1,5 ч. л. разрыхлителя), ~500 г муки, масло для фритюра.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром и солью, вливаю кефир и добавляю соду — смесь сразу пузырится. Всыпаю муку и замешиваю мягкое, послушное тесто, даю ему отдохнуть 15 минут.

Тем временем наливаю в сотейник масло слоем 3 см и раскаляю его. Раскатываю тесто, режу на прямоугольники, делаю в каждом отверстие и выворачиваю наизнанку.

Обжариваю партиями по 3-4 шт. до равномерного золота — минута с каждой стороны. Выкладываю на бумагу, чтобы стекло лишнее масло.

Лучше подавать их горячими, просто так или с сахарной пудрой — исчезнут мгновенно.

