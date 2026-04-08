Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 16:01

Вместо кулича — пасхальный венок: ароматный, мягкий и невероятно красивый на праздничном столе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется удивить родных чем-то новым, я в последние годы пеку не классический кулич, а вот такой венок. Он получается пышный, с ароматной начинкой, с румяной корочкой и лёгкой цитрусовой глазурью — сразу центр стола.

Продукты

Молоко — 300 мл, мука — 600 г, дрожжи — 40 г свежих (или сухие), яйца — 2 шт., сливочное масло — 50 г, растительное масло — 50 мл, сахар — 2/3 стакана, соль — щепотка, ванилин — по вкусу. Для начинки: изюм, цукаты или курага, сахар — 4 ст. л., корица — 1 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., сливочное масло — немного. Для глазури: сахарная пудра — 2 ст. л., апельсиновый сок — 2 ч. л.

Приготовление

Молоко слегка подогревают, добавляют дрожжи и немного сахара, дают постоять 10–15 минут до «шапочки». Затем вводят яйца, сахар, соль, ванилин и растительное масло, перемешивают. Постепенно добавляют муку, замешивают тесто и в самом конце вмешивают мягкое сливочное масло. Накрывают и оставляют в тёплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Подошедшее тесто раскатывают в пласт, смазывают сливочным маслом, посыпают сахаром, корицей, добавляют изюм и цукаты. Сворачивают в рулет.

Перекладывают на противень, формируют кольцо, хорошо соединяя края, и делают надрезы по кругу. Оставляют на расстойку, затем смазывают яйцом и выпекают при 180 °C около 20–25 минут до румяности.

Готовый венок слегка остужают, покрывают глазурью и украшают по желанию.

Проверено редакцией
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Почему Пасха каждый год в разное время: связь с солнцестоянием и не только
Семья и жизнь
Почему Пасха каждый год в разное время: связь с солнцестоянием и не только
Забудьте о белых шапках: рецепты праздничной цветной помадки для куличей
Семья и жизнь
Забудьте о белых шапках: рецепты праздничной цветной помадки для куличей
Апельсиновый манник на Пасху — в этом рецепте я использую весь апельсин: корки не выбрасываю. Вкус просто космос
Общество
Апельсиновый манник на Пасху — в этом рецепте я использую весь апельсин: корки не выбрасываю. Вкус просто космос
Итальянский пасхальный кулич — панеттоне: нежный и воздушный, тает во рту
Общество
Итальянский пасхальный кулич — панеттоне: нежный и воздушный, тает во рту
Пасха
куличи
выпечка
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран придумал хитрый способ, как нажиться на нефтяных танкерах
В Нижегородской области планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля
Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева
Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей
Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла
Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников
Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране
Торговый центр вспыхнул в Подмосковье
В МИД России сделали жесткое заявление по «теневому флоту»
Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма
«Еще более смертоносно»: Иран поставил на место США и Израиль
Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили
Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан
Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней
Тело погибшей в Сочи девушки-спелеолога планируют изучить криминалисты
Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»
НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив
Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома
The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году
Трамп раскрыл новые детали переговоров с Ираном
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.