Вместо кулича — пасхальный венок: ароматный, мягкий и невероятно красивый на праздничном столе

Если хочется удивить родных чем-то новым, я в последние годы пеку не классический кулич, а вот такой венок. Он получается пышный, с ароматной начинкой, с румяной корочкой и лёгкой цитрусовой глазурью — сразу центр стола.

Продукты

Молоко — 300 мл, мука — 600 г, дрожжи — 40 г свежих (или сухие), яйца — 2 шт., сливочное масло — 50 г, растительное масло — 50 мл, сахар — 2/3 стакана, соль — щепотка, ванилин — по вкусу. Для начинки: изюм, цукаты или курага, сахар — 4 ст. л., корица — 1 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., сливочное масло — немного. Для глазури: сахарная пудра — 2 ст. л., апельсиновый сок — 2 ч. л.

Приготовление

Молоко слегка подогревают, добавляют дрожжи и немного сахара, дают постоять 10–15 минут до «шапочки». Затем вводят яйца, сахар, соль, ванилин и растительное масло, перемешивают. Постепенно добавляют муку, замешивают тесто и в самом конце вмешивают мягкое сливочное масло. Накрывают и оставляют в тёплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Подошедшее тесто раскатывают в пласт, смазывают сливочным маслом, посыпают сахаром, корицей, добавляют изюм и цукаты. Сворачивают в рулет.

Перекладывают на противень, формируют кольцо, хорошо соединяя края, и делают надрезы по кругу. Оставляют на расстойку, затем смазывают яйцом и выпекают при 180 °C около 20–25 минут до румяности.

Готовый венок слегка остужают, покрывают глазурью и украшают по желанию.

