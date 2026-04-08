Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:02

Итальянский пасхальный кулич — панеттоне: нежный и воздушный, тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется попробовать что-то новое к Пасхе, обратите внимание на итальянскую классику. Панеттоне отличается особенно мягким, ароматным тестом с цитрусовыми нотками и большим количеством сливочного масла.

Его не украшают глазурью, но он и без нее выглядит по-настоящему празднично.

Продукты

Мука — 1,5 кг, сливочное масло — 500 г, изюм — 500 г, яйца — 8 шт., желтки — 4 шт., апельсины — 2 шт., сахар коричневый — 160 г, дрожжи — 70 г, молоко — 380 мл, миндальные хлопья — 30 г, соль — 1/2 ч. л., ванилин — по вкусу.

Приготовление

Молоко слегка подогревают, растворяют в нем дрожжи и немного сахара. Добавляют часть муки, яйца, соль и ванилин, замешивают мягкое тесто. Затем вводят оставшуюся муку и яйца, продолжают вымешивать.

Отдельно взбивают желтки с сахаром и постепенно добавляют мягкое сливочное масло. Эту массу аккуратно вмешивают в тесто, доводя его до гладкости и эластичности.

Тесто оставляют подходить в теплом месте. Затем добавляют цедру апельсинов и изюм, снова хорошо вымешивают. Раскладывают по формам и дают еще раз подняться.

Перед выпечкой поверхность смазывают смесью молока и желтка. Выпекают при 180–190°C около 35–40 минут. Готовые панеттоне остужают и посыпают миндальными хлопьями.

Ранее мы делились рецептом пышного кулича на Пасху. Можно на сухих или свежих дрожжах — нежное тесто на сливочном масле.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран снова потрясли мощнейшие взрывы после объявления перемирия
Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления
Более 130 дронов ВСУ за сутки пытались атаковать приграничный регион
Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы
Жители республики Марий Эл живут по колено в воде
Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского
Более 50 человек пострадали от загадочной инфекции в российском регионе
Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли за сутки из-за ударов ВСУ
Россиянам рассказали, как компании используют виниловые пластинки
Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам
В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах
Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома
Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье
Цвет как фон, а не акцент: как меняется современный интерьер
Сомнолог предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина
Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки
Перемирие с США не продержалось и суток
Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
У москвички перед смертью открылся «третий глаз»
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.