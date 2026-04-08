Итальянский пасхальный кулич — панеттоне: нежный и воздушный, тает во рту

Итальянский пасхальный кулич — панеттоне: нежный и воздушный, тает во рту

Если хочется попробовать что-то новое к Пасхе, обратите внимание на итальянскую классику. Панеттоне отличается особенно мягким, ароматным тестом с цитрусовыми нотками и большим количеством сливочного масла.

Его не украшают глазурью, но он и без нее выглядит по-настоящему празднично.

Продукты

Мука — 1,5 кг, сливочное масло — 500 г, изюм — 500 г, яйца — 8 шт., желтки — 4 шт., апельсины — 2 шт., сахар коричневый — 160 г, дрожжи — 70 г, молоко — 380 мл, миндальные хлопья — 30 г, соль — 1/2 ч. л., ванилин — по вкусу.

Приготовление

Молоко слегка подогревают, растворяют в нем дрожжи и немного сахара. Добавляют часть муки, яйца, соль и ванилин, замешивают мягкое тесто. Затем вводят оставшуюся муку и яйца, продолжают вымешивать.

Отдельно взбивают желтки с сахаром и постепенно добавляют мягкое сливочное масло. Эту массу аккуратно вмешивают в тесто, доводя его до гладкости и эластичности.

Тесто оставляют подходить в теплом месте. Затем добавляют цедру апельсинов и изюм, снова хорошо вымешивают. Раскладывают по формам и дают еще раз подняться.

Перед выпечкой поверхность смазывают смесью молока и желтка. Выпекают при 180–190°C около 35–40 минут. Готовые панеттоне остужают и посыпают миндальными хлопьями.

Ранее мы делились рецептом пышного кулича на Пасху. Можно на сухих или свежих дрожжах — нежное тесто на сливочном масле.