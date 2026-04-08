08 апреля 2026 в 07:15

Пышный кулич на Пасху: можно на сухих или свежих дрожжах — нежное тесто на сливочном масле

Если вы ищете тот самый проверенный рецепт пышного кулича, который не подводит, обратите внимание на этот вариант. Куличи получаются мягкими, сладкими и очень ароматными, а структура — воздушная и нежная.

И что особенно приятно — они не черствеют несколько дней, а наоборот становятся ещё вкуснее.

Продукты

Молоко — 500 мл, дрожжи сухие — 11 г (или свежие — 50–60 г), мука — 1–1,3 кг, яйца — 6 шт., масло сливочное — 200 г, сахар — 250–300 г, изюм — 300 г, ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Молоко слегка подогревают, растворяют в нём дрожжи и добавляют около 500 г муки — получается опара. Её накрывают и оставляют в тепле примерно на 30 минут, пока не увеличится вдвое.

Желтки растирают с сахаром и ванилью, белки взбивают со щепоткой соли. В подошедшую опару добавляют желтки, мягкое сливочное масло, затем аккуратно вводят белки. Постепенно подсыпают оставшуюся муку и замешивают мягкое тесто — оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

Тесто ставят в тёплое место на 50–60 минут. Изюм предварительно замачивают, обсушивают и вмешивают в тесто. После этого дают тесту подняться ещё раз.

Формы смазывают маслом, заполняют тестом на 1/3 и оставляют подойти прямо в форме. Выпекают сначала при 100 °C около 10 минут, затем увеличивают температуру до 180 °C и доводят до готовности ещё 25–30 минут.

Для глазури: белки — 2 шт., сахар — 100 г. Белки взбивают со щепоткой соли, добавляют сахар и доводят до плотных пиков. Готовые куличи покрывают глазурью и украшают по желанию.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
