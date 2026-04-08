Песков раскрыл, что в Кремле думают о перемирии на Ближнем Востоке

Песков раскрыл, что в Кремле думают о перемирии на Ближнем Востоке Песков: Москва приветствует решение США и Ирана отказаться от эскалации

Россия положительно оценила решение США и Ирана отказаться от дальнейшей военной эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве с удовлетворением восприняли сообщения о перемирии между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА Новости.

Мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

До этого политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил в беседе с NEWS.ru, что слова президента США о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам.