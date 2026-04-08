08 апреля 2026 в 14:42

В Госдуме объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном

Депутат Журавлев: военная машина США оказалась бессильна перед Ираном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп фактически признал капитуляцию, предложенную ему Ираном, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, американская военная машина оказалась бессильна перед Исламской республикой.

Чтобы ни говорил сейчас Трамп, он фактически принял капитуляцию, предложенную ему Ираном. Соединенные Штаты, со всей мощью их военной машины, ничего не смогли сделать с этой страной, — подчеркнул Журавлев.

Парламентарий отметил, что расчет Вашингтона на внутренний мятеж в Иране не оправдался, а проведение наземной операции в Исламской республике привело бы к полной потере политического влияния Трампа внутри США. При этом американский президент только и делал, что искал приемлемый способ закончить авантюру, добавил политик.

Конечно, он будет делать вид, что победил — прежде всего стараясь убедить в этом внутреннюю аудиторию в США. Но иранская кампания войдет в историю как одна из наиболее неудачных для Соединенных Штатов, — резюмировал депутат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что по итогам переговоров между Соединенными Штатами и Ираном необходимы гарантии отсутствия возобновления военных действий. По ее словам, сторонам предстоит проделать серьезную работу.

Власть
США
Иран
Дональд Трамп
Госдума
Алексей Журавлев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
