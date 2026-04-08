08 апреля 2026 в 14:18

Захарова назвала главное условие после переговоров США и Ирана

Мария Захарова Фото: МИД РФ
По итогам мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном необходимы гарантии отсутствия повторения военных действий, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Как передает корреспондент NEWS.ru, российский дипломат подчеркнула, что сторонам конфликта еще предстоит серьезно поработать.

Предстоит серьезная переговорная работа по окончательному урегулированию конфликта на основе уважения законных прав и интересов всех государств региона. Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, рукотворных, ничем не спровоцированных, — заявила дипломат.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам Захаровой, Соединенные Штаты и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

