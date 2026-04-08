Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:20

Военэксперт ответил, где Германия может испытать ядерное оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия может провести испытания ядерного оружия, которое страна собирается создать, на территории Французской Полинезии, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, хотя современные технологии позволяют многим государствам производить подобные боеприпасы, ключевой проблемой остается проверка результатов сборки без реальных испытаний.

Ядерные технологии в ЕС есть только у Франции. В Великобритании американское вооружение. Говорят, что ФРГ еще со времен Второй мировой войны не вела никаких разработок. Современные технологии многим странам позволяют создавать подобного рода боеприпасы или боеголовки. Главное в этих экспериментах — проверка результатов. Можно иметь теоретические выкладки, но без ядерных испытаний получить что-то невозможно. Даже если Германия близка к созданию такого вида вооружения, нужно определить, где его испытывать. И тут ближайшее место для такого испытания — это французские полигоны в Полинезии, — сказал Леонков.

Он отметил, что информация от Службы внешней разведки РФ указывает на стремление некоторых стран Евросоюза обзавестись собственным арсеналом для гарантии безопасности, в том числе в противостоянии с Россией. По его мнению, Германия вряд ли потянет такие дорогостоящие разработки в одиночку, поэтому речь может идти о создании вооружения для всего ЕС. Военэксперт добавил, что немецкая инженерная школа ставит качество во главу угла, тогда как французы значительно уступают в этом аспекте.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Германия может за месяц тайно накопить достаточное количество оружейного плутония для создания ядерного взрывного устройства. По информации ведомства, Берлин, Рим и Прага располагают значительными возможностями для разработки отдельных компонентов оружия.

Европа
Германия
Франция
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.