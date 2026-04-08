Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:23

Политолог объяснил, как соглашение с Ираном отразится на имидже США

Тегеран, Иран
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран оказался для США «орешком», который они не смогли разгрызть, выразил мнение в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов. По его словам, соглашение о перемирии, на которое был вынужден пойти глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, станет ударом по репутации Америки.

С точки зрения престижа США это существенный урон. И новое доказательство того, что эпоха всевластия и доминирования Америки постепенно заканчивается, — указал эксперт.

Он добавил, что Трамп, несмотря на свою взбалмошность, — осторожный человек. Он понял, что американские войска в войне с Ираном «уперлись в стенку» и предугадать финал конфликта уже невозможно, поэтому решил отступить, считает Лукьянов.

Чем закончится двухнедельное перемирие и на каких условиях — пока не ясно. Заявление Ирана, что США фактически приняли их 10 условий, мне кажется избыточным. Я не очень верю, что так вышло. Но Иран выглядит как страна, которая добилась успеха, выстояла и опровергла все цели противников, — подчеркнул политолог.

Ранее Трамп допустил возобновление боевых действий против Ирана. По словам президента США, американские войска «легко» вернутся к нападениям на Исламскую Республику, если в мирном урегулировании не удастся достичь прогресса.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
Кристина Воронина
Елена Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.