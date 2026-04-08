В Петербурге опровергли версию девушки о получении ожога в автобусе

В Петербурге опровергли версию девушки о получении ожога в автобусе

В Санкт-Петербурге проверка опровергла версию девушки, которая утверждала, что получила химический ожог в автобусе, сообщает «МК в Питере». Перевозчик не выявил следов химии на сиденье.

Сообщается, что девушка заявила о получении ожога на маршруте № 327. По ее версии, на автобусном сиденье была пролита щелочь — из-за этого она получила некроз тканей.

В рамках проверки специалисты также просмотрели камеры и выявили, что во время поездки пассажирка вела себя спокойно. Представители перевозчика заверили, что транспортные средства моют каждый день, а салоны проверяют на каждой конечной станции.

Ранее петербурженка по имени Екатерина получила химический ожог во время поездки в автобусе. Девушка ехала утром на работу и после посадки почувствовала сильное жжение — доехав до дома, она сняла одежду и обнаружила ожог.