08 апреля 2026 в 14:39

Шестеро заключенных с оружием сбежали из поезда в российском регионе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Чувашии из специального вагона поезда, следовавшего по маршруту Томск — Адлер, совершили побег шестеро заключенных, сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, беглецы могут быть вооружены холодным оружием.

Инцидент произошел во время двухминутной остановки в поселке Ибреси. Сидельцы выпрыгнули из вагона и скрылись. Их приметы: мужчины монголоидной внешности, невысокого роста. На ногах у беглецов, по некоторым данным, могут быть домашние тапочки. Правоохранительные органы ведут поиск сбежавших.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что из колонии-поселения сбежал осужденный. По данным ведомства, из ФКУ КП-8 ГУФСИН совершил побег 27-летний Виктор Третьяк. Мужчина отбывал срок по 164-й статье Уголовного кодекса за управление транспортным средством в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Кроме того, в Республике Башкортостан суд вынес решение в отношении 50-летнего Собра Тургунбоева, совершившего побег из колонии-поселения в августе 2025 года. За это преступление мужчине добавили полтора года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима к ранее назначенному сроку.

Регионы
Чувашия
заключенные
побеги
