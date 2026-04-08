Вэнс раскрыл особенность конфликта на Украине

США считают украинский конфликт тяжелейшим среди мировых в том, что касается его урегулирования, заявил в Будапеште вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передает ТАСС, Вашингтон намерен добиваться его разрешения.

Президент [США] сказал, что это тяжелейший конфликт в вопросе урегулирования. В некотором смысле мы думали, что она будет самой легкой, но она оказалась самой сложной. Мы занимаемся ей уже 14 месяцев и будем продолжать работать над ней. Мы добились значительного прогресса, — заявил он.

Вице-президент Вэнс добавил, что позиции сторон до сих пор не совпадают. Он отметил, что им удалось добиться от участников конфликта изложения своих позиций, и со временем эти позиции стали постепенно сближаться. Однако, подчеркнул он, полного совпадения пока нет, поскольку в противном случае конфликт уже был бы разрешен.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что украинская делегация на переговорах с США будет лишь тянуть время и давать всевозможные обещания. По его словам, данные встречи нужны Киеву только для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе.