Вэнс раскрыл особенность конфликта на Украине

08 апреля 2026 в 14:24

Вэнс: украинский конфликт стал тяжелейшим в вопросе урегулирования

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США считают украинский конфликт тяжелейшим среди мировых в том, что касается его урегулирования, заявил в Будапеште вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передает ТАСС, Вашингтон намерен добиваться его разрешения.

Президент [США] сказал, что это тяжелейший конфликт в вопросе урегулирования. В некотором смысле мы думали, что она будет самой легкой, но она оказалась самой сложной. Мы занимаемся ей уже 14 месяцев и будем продолжать работать над ней. Мы добились значительного прогресса, — заявил он.

Вице-президент Вэнс добавил, что позиции сторон до сих пор не совпадают. Он отметил, что им удалось добиться от участников конфликта изложения своих позиций, и со временем эти позиции стали постепенно сближаться. Однако, подчеркнул он, полного совпадения пока нет, поскольку в противном случае конфликт уже был бы разрешен.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что украинская делегация на переговорах с США будет лишь тянуть время и давать всевозможные обещания. По его словам, данные встречи нужны Киеву только для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе.

Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Ученый ответил, почему Россия не отправляет миссии на Луну
Красноярские врачи спасли женщину с крайне редким синдромом Уилки
В Госдуме объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

